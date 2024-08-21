Конгрессмен Уолц обвинил Байдена в возрождении терроризма, угрожающего США

Политика администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена привела к стремительному возрождению террористических организаций, угрожающих в том числе США, заявил член комитета по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса Майкл Уолц 21 августа на брифинге предвыборного штаба экс-президента Дональда Трампа в Чикаго.
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