M**a подала в суд на бывшего вице-президента за кражу сверхсекретных планов ЦО...

M**a подала в суд на бывшего вице-президента за кражу сверхсекретных планов ЦОДКомпания M**a, по сообщению ресурса The Register, подала в суд на бывшего вице-президента по инфраструктуре Дипиндера Сингха Хурану (Dipinder Singh Khurana), который подозревается в краже «сверхсекретных планов», касающихся дата-центров.