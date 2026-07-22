Зеленский сдал Сырского, назвав имя нового главкома ВСУ Зеленский всё же слил Сырского, прогнувшись под «картонный майдан» и требования Федорова.
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Зеленский сдал Сырского, назвав имя нового главкома ВСУ Зеленский всё же слил Сырского, прогнувшись под «картонный майдан» и требования Федорова.
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