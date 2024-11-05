Бывший руководитель аппаратного обеспечения Meta для Orion присоединяется к OpenAI

Бывший руководитель отдела очков дополненной реальности компании Meta объявила в понедельник о своем переходе в OpenAI, где она возглавит направление робототехники и потребительского оборудования, говорится в сообщении на LinkedIn.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии