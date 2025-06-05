Новый российский FPV-дрон "Заноза" для ударов по ВСУ сняли на видео

В сети появилось видео с новым российским многоцелевым FPV-дроном "Заноза", который может не только доставлять боеприпасы или провиант в зону боевых действий на правом берегу Днепра, но и наносить мощные удары по противнику.
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