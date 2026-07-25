Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев назвал руководство Украины, включая Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, законными целями для российских вооруженных сил.
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