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Зеленского назвали законной целью для ВС РФ после удара по турбазе в Кирилловке

Зеленского назвали законной целью для ВС РФ после удара по турбазе в Кирилловке

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев назвал руководство Украины, включая Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, законными целями для российских вооруженных сил.

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