Один человек погиб, трое пострадали в страшной аварии около Петрозаводска

Очередное смертельное ДТП произошло поздно вечером 9 ноября в поселке Бесовец. По информации Госавтоинспекции Карелии, авария произошла в 21:30 на 4 километре федеральной автодороге подъезд к аэропорту Петрозаводск.
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