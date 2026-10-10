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«Краснодар» - «Зенит»: когда и где смотреть трансляцию матча

«Краснодар» - «Зенит»: когда и где смотреть трансляцию матча

Сегодня, 10 октября, состоится матч 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит».

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