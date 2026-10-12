Welfare State Meets Mr. Bond Market: Rising Yields Put Socialism's Promises On Borrowed Time All-In Podcast hosts Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sacks, and David Friedberg recently discussed the "socialism point of guaranteed return," a troubling threshold at which economic deterioration drives voters to reject socialist policies and embrace free markets.
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