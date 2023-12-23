Чем заменить жену в домашнем хозяйстве?

Natali Климова

Описали мужика как безрукого инвалида. Ни стиралку вкл не может, ни пылесос. Да прекрасно они готовят, и 120 000 с Луны. В Краснодаре зарплата 30 000 и что? Помирает от голода?Вымыть полы надо 10 000 платить кому то? Автору арифметику в помощь и больше реализма. Все эти фантастические цифры и суммы просто чьи то хотелки. Которые никто не собирается выполнять..Идти на 3 работы и быть рабом не нравится. Все равно в одних штанах ходить будет, все отберут. А сам - и поест норм, и уберет, и спорт клуб, и отдых. Не всех мамы воспитали дебилами безрукими