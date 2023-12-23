Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    очередная попытка поднять цену бабе умные люди говорят без баба жизнь не сладка, но с бабой она ужаснаЧем заменить жену...
  • Элеонора Коган
    А бабушке не мешало бы о сыне и внуках подумать. Ему одному точно,, не справиться.«…Невестке и в го...
  • Элеонора Коган
    Грустная история. Но Юля за что боролась, на то и напоролась.«…Невестке и в го...

Чем заменить жену в домашнем хозяйстве?

Чем заменить жену в домашнем хозяйстве?

Столкнулась с группировкой практичных (и очень несчастных) мужчин, которые рассказали мне, чем они собираются заменять жену в быту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Григоров
Прикидываются
Ответить
14 час.
Natali Климова
Описали мужика как безрукого инвалида. Ни стиралку вкл не может, ни пылесос. Да прекрасно они готовят, и 120 000 с Луны. В Краснодаре зарплата 30 000 и что? Помирает от голода?Вымыть полы надо 10 000 платить кому то? Автору арифметику в помощь и больше реализма. Все эти фантастические цифры и суммы просто чьи то хотелки. Которые никто не собирается выполнять..Идти на 3 работы и быть рабом не нравится. Все равно в одних штанах ходить будет, все отберут. А сам - и поест норм, и уберет, и спорт клуб, и отдых. Не всех мамы воспитали дебилами безрукими
Ответить
12 час.
Виктор Белогорцев
очередная попытка поднять цену бабе умные люди говорят без баба жизнь не сладка, но с бабой она ужасна
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх