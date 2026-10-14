Экономика Москвы будет расти в 2027–2029 годах на 1,5–2,5% – официальный прогноз

Темпы роста валового регионального продукта столицы в 2027–2029 годах составят 1,5–2,5% в год. Увеличение выпуска продукции обрабатывающей промышленности ожидают на уровне 6–7,5% в год, оборота розничной торговли – 2,7–3,5% в год.