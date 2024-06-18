Во Владимирской области сильные ливни смыли дорогу

Впрочем, это не единственный подобный случай в области. Ранее мы писали, что в центральной части Владимира провалилась дорога, открыв вход в безднуВо Владимирской области в городе Гусь-Хрустальный вместе с ливнями смыло дорогу.
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