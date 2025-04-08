"Алтайавтодор" отсудил у экс-подрядчика барнаульской развязки 100 тысяч рублей

Московская компания не предоставила план производства работ в установленный срок КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края" ("Алтайавтодор") выиграло суд против бывшего подрядчика транспортной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле.
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