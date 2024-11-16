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Армия России снова нанесла удар на новом участке границы, заняв Сотницкий Казачок (КАРТА)

Армия России снова нанесла удар на новом участке границы, заняв Сотницкий Казачок (КАРТА)

Армия России снова нанесла удар на новом участке границы, заняв Сотницкий Казачок. На севере Харьковской области полностью взято село Сотницкий Казачок у границы с Россией, западнее Волчанско-Липцевского направления).

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