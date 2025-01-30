Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Золото на пути к новым рекордам

Золото на пути к новым рекордам

Цены на золото могут достичь нового рекордного уровня в ближайшем будущем, чему будет способствовать слабый доллар США, поскольку Китай начал скупать желтый металл для наращивания своих резервов, пишет издание Bangkok Post, ссылаясь на оценки Bualuang Securities (BLS).

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