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Какие прививки ставить осенью 2023 года ?

Какие прививки ставить осенью 2023 года ?

Осенью идет обострение вирусных заболеваний. «Осень — период иммунной перестройки, — рассказывает Александр Горелов, академик РАН, в беседе с «РГ».

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