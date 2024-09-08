Выборы в Московскую городскую думу и выборы муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино-2024: даты, как проголосовать

В сентябре 2024 года пройдут выборы в Московскую городскую думу (МГД). Одновременно с этим жители Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и столичного района Куркино будут выбирать муниципальных депутатов.
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