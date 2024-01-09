В Раде заговорили о смерти президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский умер как глава государства и как политическая фигура. С таким резким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Радио NV.
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