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В Раде заговорили о смерти президента Украины Владимира Зеленского

В Раде заговорили о смерти президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский умер как глава государства и как политическая фигура. С таким резким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Радио NV.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Интересно Зеленского вынесут из Украины ногами вперед или сам добежит до канадской границы? РВСН.
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19 час.
лл
лина любимцева
Клоуну пора ДРАПАТЬ!! Во главе семейства...
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12 час.

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