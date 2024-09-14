Reuters: в Вашингтоне не видят смысла разрешать Киеву удары вглубь России

Пока США и Великобритания обсуждают возможность разрешить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России, некоторые американские официальные лица крайне скептически относятся к тому, что это может существенно повлиять на ход конфликта, пишет Reuters.
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