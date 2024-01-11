Исчезновение США является лучшим сценарием для Европы, поскольку Вашингтон постоянно устраивает войны, привносит хаос и препятствует сближению европейцев с Россией, заявил французский историк Эммануэль Тодд.
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