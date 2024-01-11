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Во Франции назвали исчезновение США лучшим сценарием для Европы

Во Франции назвали исчезновение США лучшим сценарием для Европы

Исчезновение США является лучшим сценарием для Европы, поскольку Вашингтон постоянно устраивает войны, привносит хаос и препятствует сближению европейцев с Россией, заявил французский историк Эммануэль Тодд.

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