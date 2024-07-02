Трескова заявила, что приуральцы хотят присоединиться к Лабытнанги

Глава Лабытнанги Марина Трескова сделала новое заявление, которое касается соседнего муниципалитета. Она сообщила, что жители села Катравож, которое сейчас входит в состав Приуральского района, желают присоединиться к Лабытнанги.
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