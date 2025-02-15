Медведчук: Зеленский не сможет поставить подпись под документом о мире с РФ

Виктор Медведчук, возглавляющий движение «Другая Украина» и ранее руководивший запрещенной на Украине партией «Оппозиционная платформа – За жизнь», заявил в интервью ТАСС, что Владимир Зеленский не обладает юридической легитимностью для подписания мирного соглашения с Россией.
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