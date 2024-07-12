Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Politico: в Евросоюзе налаживают связи с командой Трампа

Politico: в Евросоюзе налаживают связи с командой Трампа

Многие страны ЕС начали искать контакты с командой экс-главы США и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, так как считают его победу на президентских выборах все более вероятной.

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