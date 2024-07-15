Прокуратура подала еще 14 исков против «Омск РТС» из-за холода в квартирах зимой. Иски поданы от лица пенсионеров и инвалидов.
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Прокуратура подала еще 14 исков против «Омск РТС» из-за холода в квартирах зимой. Иски поданы от лица пенсионеров и инвалидов.