"Врезались мощно": жесткое ДТП сейчас блокирует выезд из Владивостока - видео

"Врезались мощно": жесткое ДТП сейчас блокирует выезд из Владивостока - видео

Жители Владивостока рассказали о жестком ДТП, которое прямо сейчас блокирует выезд из города. Как рассказали очевидцы, в районе улицы Командорской, которая ведет в сторону Шаморы, столкнулись два легковых автомобиля.

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