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Новые правила субсидирования

Новые правила субсидирования

Субсидию стало получить сложнее. Субсидию стало получить сложнее. Сегодня, 11 августа, Кабмин на заседании принял решение о том, что введенная прошлой весной норма о возможности получения субсидии в случае зарплаты менее 50% от средне-киевской.

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