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Слуцкий: попытки Запада открыть против России «второй фронт» в Грузии становятся призрачными

Слуцкий: попытки Запада открыть против России «второй фронт» в Грузии становятся призрачными

Попытки Запада открыть на Кавказе, в частности в Грузии, против России "второй фронт", похоже, становятся все более призрачными.

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