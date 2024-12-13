Не жизнь, а сплошное электричество!⚡️ С напряжением встаёшь. С сопротивлением идёшь на работу. Весь день искришь.
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Не жизнь, а сплошное электричество!⚡️ С напряжением встаёшь. С сопротивлением идёшь на работу. Весь день искришь.