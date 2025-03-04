В США считают, что скоро подпишут сделку с Украиной по недрам

Соглашение по полезным ископаемым будет подписано в скором времени. Об этом 4 марта заявил член Палаты представителей конгресса США Брайан Фицпатрик после разговора с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
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