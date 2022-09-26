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«Гознак» собирается продолжить работу полного цикла, несмотря на санкции Великобритании

«Гознак» собирается продолжить работу полного цикла, несмотря на санкции Великобритании

«Гознак» — подведомственное Министерству финансов акционерное общество. Оно занимается производством банкнот, монет и паспортовПопадание в санкционный список Великобритании не помешает «Гознаку» продолжить работу полного цикла во благо России.

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