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«Женщина сверху» — самая опасная поза в постели

Согласно информации из журнала «Advances in Urology», в котором опубликованы результаты исследования, которые показывают, что наиболее опасной позой в момент интимной близости является так называемая «поза наездницы», при которой женщина находится сверху и сидит на своем партнере.

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