В Архангельске литр клюквы подорожал до 500 рублей из-за дефицита

В Архангельске ощутимо подорожали дикорастущие ягоды. Как передаёт ИА «Регион 29», литр клюквы или брусники теперь обойдётся минимум в 500 рублей, тогда как годом ранее за тот же объём просили от 400 рублей, а иногда продавцы предлагали товар и со скидкой.