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Царьград

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Герои СВО: Русский боец пожертвовал жизнью, закрыв собой мать с младенцем

Герои СВО: Русский боец пожертвовал жизнью, закрыв собой мать с младенцем

Военнослужащий ВС России пожертвовал собой ради женщины с грудным ребёнком.Русский боец Виталий с позывным "Сухой" закрыл собой мать с грудным ребёнком, пожертвовав собственной жизнью.

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