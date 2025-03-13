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Царьград

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Богачев ранен при эвакуации: 54 жителя Суджи спасены в Курской области

Богачев ранен при эвакуации: 54 жителя Суджи спасены в Курской области

Экс-глава Суджанского района Александр Богачев ранен при эвакуации 54 жителей Суджи, Курсская область.

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