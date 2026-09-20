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Пятый канал

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Несовершеннолетняя девочка стала жертвой атаки ВСУ на Херсонскую область

Несовершеннолетняя девочка стала жертвой атаки ВСУ на Херсонскую область

Глава Каховского округа Павел Филипчук 20 сентября заявил, что при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ погибла несовершеннолетняя девочка.

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