Несовершеннолетняя девочка стала жертвой атаки ВСУ на Херсонскую область

Глава Каховского округа Павел Филипчук 20 сентября заявил, что при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ погибла несовершеннолетняя девочка.
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