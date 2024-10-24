Лукашенко: слова Зеленского об окончании спецоперации в 2025 году смешны

Белорусский президент посчитал смешными слова украинского лидера о скором завершении спецоперации.Президент Белоруссии Александр Лукашенко посчитал заявление Зеленского о завершении конфликта в 2025 году смешным.
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