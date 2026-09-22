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Новости Липецка

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Липецкие депутаты требуют определить ответственных за площадки

Липецкие депутаты требуют определить ответственных за площадки

Из 14 785 единиц детского игрового оборудования в Липецке 5 420 остаются бесхозными, 2 949 нуждаются в ремонте, а 1 119 подлежат демонтажу.

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