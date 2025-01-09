Полицейскими в Республике Башкортостан выявлен подпольный цех по производству опасной «незамерзайки»

Сотрудниками подразделения экономической безопасности Отдела МВД России по Уфимскому району пресечена деятельность подпольного цеха по производству незамерзающей омывающей жидкости, содержащей ядовитые вещества.
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