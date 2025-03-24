Маск прокомментировал скандал с чатом Белого дома

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск прокомментировал скандал с секретным чатом администрации президента Дональда Трампа, куда случайно попал главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг.
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