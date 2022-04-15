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Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Торпедо», «Газпром-Югра» против «Новой генерации», другие матчи

16 и 17 апреля пройдут матчи 18-го тура чемпионата России по мини-футболу. Чемпионат России по мини-футболу Парибет Суперлига 18-й тур  Первые матчи 16 апреля Динамо-Самара – Синара – 0:5 (техническое поражение) Норильский никель – Торпедо – 13.

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