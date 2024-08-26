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Приказано уничтожить. ВС РФ ночным ракетным ударом казнили наемников ВСУ

Приказано уничтожить. ВС РФ ночным ракетным ударом казнили наемников ВСУ

Выходные дни на Украине превратились в сплошную череду российских массированных атак. Накануне ракетный удар разорвал в куски западных наемников и спецназ ВСУ на острове Змеиный в Черном море, а сегодня ночью были уничтожены объекты ВСУ в Николаевской, Харьковской и Сумской областях.

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Комментарии
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dedsidor Сидоров
ешо пришлют , погранпереходы не бомбуются..
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