Дайджест дня: финальная Battista, Mercedes CLA на конвейере и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Построен гиперкар Pininfarina Battista Novantacinque, то есть финальный экземпляр модели Battista из первоначально заявленного тиража в 150 автомобилей.
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