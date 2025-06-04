Дайджест дня: финальная Battista, Mercedes CLA на конвейере и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Построен гиперкар Pininfarina Battista Novantacinque, то есть финальный экземпляр модели Battista из первоначально заявленного тиража в 150 автомобилей.