Правящая в Германии коалиция во главе с Шольцем распалась

Правящая в Германии коалиция из трех партий, возглавляемая канцлером Шольцем, распалась. Сразу после победы Трампа на выборах в США канцлер Германии уволил министра финансов, отметив в том числе, что он не проявляет готовности помогать Украине, «которая столкнется с суровой зимой».
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