МИД ответил на требование Британии сообщать о любых связях с Россией

Здание МИД России© РИА Новости / Наталья Селиверстова Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование британских властей декларировать любую деятельность, связанную с российским государством, и поинтересовалась, заставят ли британских ветеранов Второй мировой, получивших за участие в Полярных конвоях российские медали Победы, регистрироваться и сдавать их.