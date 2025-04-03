Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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МИД ответил на требование Британии сообщать о любых связях с Россией

МИД ответил на требование Британии сообщать о любых связях с Россией

Здание МИД России© РИА Новости / Наталья Селиверстова Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование британских властей декларировать любую деятельность, связанную с российским государством, и поинтересовалась, заставят ли британских ветеранов Второй мировой, получивших за участие в Полярных конвоях российские медали Победы, регистрироваться и сдавать их.

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