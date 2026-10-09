По данным пресс‑службы Кремля, президент России Владимир Путин заявил, что поставки российской нефти и нефтепродуктов на американский и глобальный рынки будут способствовать стабилизации мировой экономики.
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Поставки из РФ на рынок США положительно отразятся на экономике России и отрицательно на экономике ЕС! Это ежу понятно!