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Аргументы и Факты

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Путин: поставки из РФ на рынок США положительно отразятся на экономике

Путин: поставки из РФ на рынок США положительно отразятся на экономике

По данным пресс‑службы Кремля, президент России Владимир Путин заявил, что поставки российской нефти и нефтепродуктов на американский и глобальный рынки будут способствовать стабилизации мировой экономики.

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