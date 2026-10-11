❗️⚡️Военное министерство США объявило о выборе систем направленной энергии по итогам пилотной программы Объединенной межведомственной целевой группы 401, созданной для борьбы с БПЛА.
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