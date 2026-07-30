Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате ножевого ранения в районе Южной Александрийской авеню и Западной 3-й улицы в Коритауне, Лос-Анджелес, около 06:00 по местному времени (13:00 по Гринвичу).