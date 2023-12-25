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Фронт у Артёмовска: Боевику ВСУ оторвало ногу «Лепестком», рядом превращённая в груду металла натовская бронетехника (ВИДЕО 18+)

Фронт у Артёмовска: Боевику ВСУ оторвало ногу «Лепестком», рядом превращённая в груду металла натовская бронетехника (ВИДЕО 18+)

Украинские боевики решили прогуляться по участку, усеянному сожжённой натовской боевой техникой, но оказалось, что он засеян и противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток», вероятно, трудами других ВСУшников.

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