Фронт у Артёмовска: Боевику ВСУ оторвало ногу «Лепестком», рядом превращённая в груду металла натовская бронетехника (ВИДЕО 18+)

Украинские боевики решили прогуляться по участку, усеянному сожжённой натовской боевой техникой, но оказалось, что он засеян и противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток», вероятно, трудами других ВСУшников.
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