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Bloomberg: Пентагон запросил $18,2 млрд на срочное пополнение запасов ракет

Bloomberg: Пентагон запросил $18,2 млрд на срочное пополнение запасов ракет

Министерство обороны США обратилось к Конгрессу с просьбой выделить $18,2 млрд на срочное пополнение запасов современных систем противоракетной обороны и других боеприпасов, которые были израсходованы в ходе военной кампании против Ирана.

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