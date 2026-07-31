Bloomberg: Пентагон запросил $18,2 млрд на срочное пополнение запасов ракет

Министерство обороны США обратилось к Конгрессу с просьбой выделить $18,2 млрд на срочное пополнение запасов современных систем противоракетной обороны и других боеприпасов, которые были израсходованы в ходе военной кампании против Ирана.
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