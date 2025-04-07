Наверно, британский Бирмингем был единственным на всей Земле городом, жители которого 7 апреля мало интересовались перипетиями торговой войны Дональда Трампа […] The post «Мусорные переговоры» в Бирмингеме провалились appeared first on Медиакратия.
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